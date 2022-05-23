Одесситы с утра стояли в очереди за марками

В Одессе желающие купить новую марку Укрпочты «Русскій воєнний корабль… ВСЬО!» ещё с утра стояли в большой очереди.

Об этом сообщает корреспондент Одесса News.

Марку «Русскій воєнний корабль… ВСЬО!» выпустили сегодня в Украине в продажу с 14:00. Её можно будет приобрести в 1500 отделениях Укрпочты. Один человек сможет купить 2 блока по 3 марки.

В первую неделю в отделения будет передан 1 миллион марок, то есть столько, сколько всего было предыдущей марки.

Как сообщала Одесса News, Укрпочта 12 апреля ввела в обращение первую украинскую почтовую марку в условиях военного положения «Русскій воєнний корабль, іді…!». В конкурсе на дизайн марки, который был объявлен 1 марта, приняли участие около 500 художников. Победителем народного голосования стал эскиз украинского художника Бориса Гроха.

В мае во время визита в Оттаву (Канада) британский принц Чарльз получил в подарок такую марку.

Фото: Укрпочта, Одесская жизнь

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