«Укрпочта» ввела в обращение марку «Крымский мост на бис!»

Украинский почтовый оператор «Укрпочта» ввёл в обращение марку «Крымский мост на бис!» как напоминание о взрыве, который повредил сооружение и частично ограничил пути поставки вооружения.

Об этом сообщает Укрпочта.

«Все значимые события, которые происходят в нашей стране, запечатлевает украинская филателия. Крымский мост – временно нежелательная связь Украины с Россией, символ оккупации, произвол. Произошедший на мосту взрыв – предвестник грядущего распада государства-террориста. Укрпочта каждый день работает ради победы страны и для каждого украинца», — отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

Он уточнил, что почтовая марка «Крымский мост на бис!» содержит тонкие детали: окурок в руках героини, как свидетельство того, что в последнее время оккупанты создают себе слишком много проблем от курения в запрещённых местах, летящий в пропасть автомобиль, теряя награбленную бытовую технику, Байрактар, «случайно» пролетавший над мостом и разбитый вражеский танк.

С целью повышения коллекционной ценности тираж почтовой марки уменьшен по сравнению с анонсированным, он составит 2,1 млн экземпляров или 300 тыс. марочных листов. Номинальная стоимость – 18 грн за марку или 126 грн за лист из 7 марок. К почтовой марке будет выпущен конверт «Первый день», немаркированный художественный конверт и открытка.

Автором марки выступил художник-живописец, работающий в технике живописи, графики и инсталляции Юрий Шаповал.

Купить новый почтовый набор можно с 4 ноября во всех отделениях Укрпочты и на официальном сайте, а также на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon.

Как сообщала Одесса News, Ко Дню защитников и защитниц Украины Укрпочта выпустила почтовые марки «Слава Вооруженным силам Украины!», в спецгашении которых 14 октября начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко принял участие.

Фото: Укрпочта, Facebook

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