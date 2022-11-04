Болгария впервые за всё время войны в Украине решилась на поставки вооружения

Парламент Болгарии 3 ноября проголосовал за разрешение на поставки оружия Украине на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Sofia Globe.

«За» проголосовали 175 депутатов, «против» — 49, воздержался один. Перед голосованием в зале парламента продолжались четырёхчасовые дебаты.

«Зелёный свет» от парламента даёт правительству Болгарии месячный срок для подготовки проекта решения о военной и военно-технической помощи, которую Болгария должна предоставить Украине.

От правительства также требуется как можно скорее организовать подписание соглашений о предоставлении необходимой военной техники с учётом «возможностей Болгарии».

Кроме того, решение парламента требует от правительства вести переговоры с союзниками Болгарии по НАТО, чтобы обеспечить страну военным оборудованием и таким образом ускорить временные рамки, во время которых Болгария должна избавиться от своего устаревшего вооружения советских времен.

Парламент также требует от правительства предложить пакет мероприятий для участия Болгарии в восстановлении Украины и требует от Болгарии поддержать иск Украины против России в Европейском суде по правам человека.

Днями министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев заявил, что правительство разрешило продолжить действие программы по размещению украинских беженцев.

Как сообщала Одесса News, среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине своё вооружение для противостояния российской агрессии.

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