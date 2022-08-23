Лишь две страны Евросоюза не предоставляют Украине вооружение

Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине своё вооружение для противостояния российской агрессии.

Об этом в эфире национального телемарафона 22 августа заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает»РБК-Украина«.

«За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя были таковыми. Поэтому вопрос не в том, что они против – вопрос в том, что когда они за, то в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий», – сказал министр.

Кулеба также подчеркнул, что политические дискуссии западных партнёров о том, когда и какое оружие передавать Украине, стоят стране ежедневных потерь на фронте.

Тем временем, Министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине ещё больше оружия.

Об этом 22 августа заявил официальный представитель военного ведомства, сообщило AFP.

В министерстве считают, что если это повлечёт за собой ослабление бундесвера, то Германия не может пойти на подобные риски. Потому что, по словам представителя ведомства, есть угроза, «исходящая из России».

Как сообщил собеседник из минобороны, Германия должна быть готова к тому, что президент РФ Владимир Путин может «воспользоваться любой слабостью» и даже «временной брешью в оборонной готовности НАТО». Он добавил, что ФРГ должна оказывать своим партнёрам по альянсу «поддержку в рамках обязательств». Ведь, по его словам, во времена холодной войны если бы кто-то сокращал коллективную безопасность «из-за ситуации на различных театрах военных действий», союзники бы не поняли.

Кстати. После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины. Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому, президент США может разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, «затронутым вторжением РФ в Украину», чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года Латвия дополнительно поставила Украине шесть американских самоходных гаубиц (САУ) M109.

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