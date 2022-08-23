На YouTube вышел мультфильм об острове Змеиный

На YouTube вышел мультфильм, созданный на основе истории пограничника, пославшего русский корабль «Москва» по верному курсу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Пророческие послания… история пограничника со Змеиного получила продолжение в мультфильме. Ушёл корабль, уйдёт и…», — говорится в сообщении.

В мультфильме украинцы определяются, что либо кого из страны-агрессора нужно направить верным курсом.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года Государственный Флаг Украины был установлен на острове Змеиный (посёлок Белое Измаильского района Одесской области), освобождённом от российских захватчиков.

Фото и видео: Госпогранслужба

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