В бою за Украину погиб житель Одесской области Антон Назаренко, светлая ему память

21 октября 2024 года на фронте погиб военнослужащий Вооружённых Сил Украины, младший сержант Антон Назаренко из Арцизской общины Одесской области.

Об этом сообщает мэр Арциза Сергей Парпуланский.

Антон Назаренко родился 6 ноября 1985 года. Встал на защиту нашей страны ещё в начале полномасштабного вторжения России, проявив незаурядное мужество и преданность своему делу, до последнего вздоха защищая независимость и территориальную целостность Украины.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 21 октября 2024 года, вблизи населённого пункта Богоявленка Волновахского района Донецкой области, жителя Павловской громады Болградского района 49-летнего Виктора Чекана.

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Фото: Сергей Парпуланский/Facebook

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