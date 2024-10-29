MenuМеню


  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Антон Назаренко, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Антон Назаренко, светлая ему память

screenshot-2024-10-26-135248-Cropped.png

21 октября 2024 года на фронте погиб военнослужащий Вооружённых Сил Украины, младший сержант Антон Назаренко из Арцизской общины Одесской области.

Об этом сообщает мэр Арциза Сергей Парпуланский.

Антон Назаренко родился 6 ноября 1985 года. Встал на защиту нашей страны ещё в начале полномасштабного вторжения России, проявив незаурядное мужество и преданность своему делу, до последнего вздоха защищая независимость и территориальную целостность Украины.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 21 октября 2024 года, вблизи населённого пункта Богоявленка Волновахского района Донецкой области, жителя Павловской громады Болградского района 49-летнего Виктора Чекана.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергей Парпуланский/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy

Просмотров: 215

Смотрите также...

scroll to top