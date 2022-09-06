Порты Большой Одессы продолжают отправлять корабли по зерновому коридору

Утром во вторник, 6 сентября, из портов Большой Одессы вышли по «зерновому коридору» шесть судов, загруженных украинской агропродукцией.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает в Тwitter Министерство обороны Турции.

«По состоянию на утро из украинских портов вышли ещё шесть судов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что отгрузка зерна продолжается в плановом режиме.

Кстати. В воскресенье. 4 сентября, караван из 13 судов вышел из черноморских портов Украины, в понедельник были отправлены ещё три судна.

Всего за время действия «зерновой инициативы» из портов Большой Одессы вышли уже 92 судна, которые доставят более 2 млн тонн агропродукции в 19 государств.

Как сообщала Одесса News, всего в августе из разблокированных портов вышли 68 судов, порты назначения которых расположены в 18 странах мира.

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