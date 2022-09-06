Мамам на заметку: Как выбрать слюнявчик

После начала введения прикорма слюнявчик становится настоящим must have для всех мам – этот небольшой аксессуар спасает от загрязнений на одежде.

При этом ассортимент современных нагрудников впечатляет. Если раньше это были в основном хлопковые модели на завязках, то сегодня производители предлагают изделия разных форм, размеров, дизайнов.

Для чего нужен слюнявчик

Основное назначение этого предмета детского гардероба – «перехватывать» пищу, которая не попала в рот малыша. Также нагрудник можно использовать в период, когда у деток режутся зубки. В это время активно работают слюнные железы, а нагрудник поможет сохранить одежду крохи в сухости.

Параметры выбора

Чтобы слюнявчик не валялся без дела, перед покупкой нужно учитывать следующие моменты:

возраст, на который рассчитано изделие;

материал;

крой;

тип застёжки;

дизайн.

Материал

В продаже можно найти изделия, выполненные из:

Тканевых материалов. Такие аксессуары выполнены из хлопка с добавлением синтетики. Они приятны на ощупь, не раздражают нежную кожу младенца, помогут защитить одежду от воды и молока. Пластика. Изделия предназначены для использования во время приёма пищи. В нижней части аксессуара предусмотрен специальный кармашек, в котором собирается еда, не попавшая «по назначению». Такие нагрудники легко мыть. Силиконовые. Назначение у таких нагрудников, как и у пластиковых. Они мягкие, удобные, безопасны. При выборе нужно уточнять момент, что силикон пищевой. Клеёнчатые. Преимущество таких нагрудников в том, что они не впитывают влагу. Их можно использовать не только во время приёма пищи, но и во время занятий творчеством (лепкой, рисованием).

Ещё один распространённый вариант слюнявчиков – одноразовые. Такие аксессуары выполнены из нетканых материалов. Одноразовые изделия удобно брать с собой в гости, в дорогу.