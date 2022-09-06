Жители города Килия регулярно угощают вкуснстями моряков-пограничников

5 сентября во всём мире отметили Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году. Не забыли в праздник поздравить моряков-пограничников и жители Килии.

Как сообщает Госпогранслужба помощь жителей пограничникам переросла в постоянную поддержку и дружбу.

«Конечно, мы понимаем, что ребят хорошо всем обеспечивают, но за их героизм и отвагу мы хотим хоть чем-то им отблагодарить. Мы поддерживаем и помогаем всем городам. Знаем, что ребятам и нашим защитницам, конечно, хочется чего-то домашнего и вкусного, поэтому стараемся обеспечить их фруктами и сезонными овощами, ведь природные витамины придают силы», — рассказывает Валентина Ивановна, директор одной из школ города.

На днях учебное заведение организовало благотворительную ярмарку «Шаг к ПОБЕДЕ», в которой приняли участие многие горожане – от мала до велика. Во время ярмарки удалось собрать более 19 тысяч гривен, на которые организаторы закупили для военных вкусности и быстро изнашиваемые в военное время элементы обмундирования, а также другие необходимые вещи.

В Международный день благотворительности пограничники благодарят всех благотворителей за то, что неравнодушны, за время, внимание и ресурсы, которыми делятся. «Пусть ваше добро вернётся сторицей», — желают пограничники.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил позиции украинских бойцов в Николаевской области и и передал бронированную боевую разведывательно-дозорную машину.

Фото: Госпогранслужба

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