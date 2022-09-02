Мэр Одессы посетил боевые позиции в Николаевской области

Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил позиции украинских бойцов в Николаевской области.

Об этом сообщает сам мэр Одессы на своей странице в Facebook.

«Посетил позиции украинских бойцов в Николаевской области и и передал бронированную боевую разведывательно-дозорную машину. Также передал бойцам другие, необходимые в быту и фронтовой жизни вещи. Для меня очень важно быть рядом с нашими защитниками и знать, что мы вместе. Как и каждый украинец, я готов от начала и до конца защищать свой город, свою страну. И нет никаких сомнений: Украина победит!», — написал Геннадий Труханов.

«Я благодарен Вам, что вопрос с БРДМ был решён в считанные минуты. Нам это очень приятно, Вы — настоящий мужик, который сразу всё сделал. Здесь, на «передке», эта машина очень важна и может спасти жизнь», — сказал командир взвода.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года мэр Одессы Геннадий Труханов передал военным авторефрижератор для хранения провизии.

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