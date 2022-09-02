2 сентября Одесса отмечает День города, с Днём рождения, любимый город!

2 сентября Одесса и одесситы отмечают День города.

На Думской площади торжественно подняли Флаг города.

В мероприятии приняли участие руководители города, области и района, руководство подразделений Вооружённых Сил Украины, воинские формирования, Почётные граждане города, представители дипломатического корпуса и другие гости.

«Сегодня мы все объединились. Одесситы разных возрастов и национальностей, разных конфессий и профессий. Каждый вносит свой вклад в будущую Победу – на поле боя, в волонтёрском центре, на рабочем месте. Вместе – мы сила», — поздравил собравшихся мэр Одессы Геннадий Труханов.

Присутствующие почтили память погибших в результате вооружённой агрессии России против Украины минутой молчания.

В честь Дня рождения Одесса получила собственную марку под названием «Одесса» с изображением памятника Дюку де Ришелье во время войны.

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, мэр города Геннадий Труханов, руководство региональной дирекции Укрпочты провели процедуру гашения марки.

В День рождения Одессы ещё одним Почётным гражданином города стало больше. Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил наградную атрибутику и удостоверение Почётного гражданина полному кавалеру орденов Маразли I, II и III степеней члену Национального союза журналистов Украины, председателю Общественного совета Музея современного искусства Одессы Евгению Голубовскому.

Праздничные мероприятия продолжаются.

На указателе городов-побратимов Одессы добавили Майами, Майами-Бич и Венецию.

На Дерибасовской планируется концерт в честь Дня города (выступают Мирзоян, Спів братів, Злата Огневич).

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod