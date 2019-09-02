В Одессе почтили память градоначальников и встречали зарубежных гостей

2 сентября в 225-й день рождения Одессы Почётные граждане города возложили цветы к памятникам Иосифу де Рибасу, Григорию Маразли, Атаману Головатому и Михаилу Воронцову — выдающимся одесским градоначальникам.

Как сообщает официальный сайт города, в этот же день в Большом зале Одесского городского совета прошли торжества по случаю празднования 225-летия нашего города.

Одесса принимала поздравления от Министерства иностранных дел Украины, послов и консулов разных стран мира, мэров породнённых городов и официальных делегаций городов Украины, других почётных гостей.



Как сообщала Одесса News, 1 сентября на Театральной площади в Одессе состоялся грандиозный гала-концерт «Odesa Ballet Gala Classik&Moderm» в рамках V фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

Видео и фото: «Одесса»