В Одессе на Аллее звёзд появились новые имена

2 сентября, в день рождения Одессы, на Аллее Звёзд по улице Ланжероновской состоялось торжественное открытие новых имён одесситов, внесших весомый вклад в развитие культуры города.

Как сообщает официальный сайт города, Аллея Звезд пополнилась шестью новыми именами известных деятелей искусства, прославивших город, среди которых:

— Блещунов Александр Владимирович — коллекционер, основатель музея частных коллекций (1914-1991 гг. – 105 лет со дня рождения);

— Водяной Михаил Григорьевич — актёр (1924-1987 гг. – 95 лет со дня рождения);

— Довженко Александр Петрович – режиссёр, драматург, писатель, классик мирового кино (1894-1956 гг. – 125 лет со дня рождения);

— Нилус Пётр Александрович — живописец, художественный критик, беллетрист (1869-1943 гг. – 150 лет со дня рождения);

— Нечерда Борис Андреевич – поэт-шестидесятник, прозаик (1939-1998 гг. – 80 лет со дня рождения);

— Соколов Олег Аркадиевич – художник (1919-1990 гг. – 100 лет со дня рождения).

В праздничном событии принял участие Одесский городской голова Геннадий Труханов, вручивший памятные дипломы руководителям учреждений, где работали увековеченные на Аллее Звёзд одесситы, а также родственникам и близким известных деятелей.

Как сообщала Одесса News, 2 сентября празднование 225-летия Одессы началось с торжественной церемонии поднятия Флага города.

Фото: «Одесса»