Одесса начала празднование своего 225-летия

2 сентября 2019 года празднование 225-летия Одессы началось с торжественной церемонии поднятия Флага города.

Как сообщает официальный сайт города, в церемонии приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, Почётные граждане города Одессы, депутаты, официальные иностранные делегации и дипломатический корпус, аккредитованный в Одессе, мэры и официальные делегации городов Украины, почётные гости.

Также среди участников — представители различных родов войск Вооружённых Сил Украины, структурных подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, воспитанники Поста №1, курсанты, школьники и одесситы.

Отмечается, что в этот праздничный день Геннадий Труханов вручил знак отличия новому Почётному гражданину города Одессы, Герою Украины, экс-мэру Одессы Валентину Константиновичу Симоненко, а также Почётный знак Одесского городского головы им. Г. Маразли II-й степени Генеральному директору ПАО «Одескабель» Иоргачеву Дмитрию Васильевичу.

Празднование Дня города продолжится в Большом зале Одесского городского совета традиционным обменом поздравлений с прибывшими на юбилей официальными делегациями.

Фото: «Одесса»