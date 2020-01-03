Празднование Нового года в Одессе было громким, но спокойным

Праздничные новогодние гуляния были громкими и массовыми, но, благодаря присутствию сотрудников правоохранительных органов и правосознанию граждан, прошли без существенных нарушений.

Так считает Национальная полиция Одесской области.

«Только в ночь с 31 декабря 2019го на 1 января 2020-го года в Одессе и области прошли семьдесят девять новогодних массовых мероприятий, участие в которых приняли около пятидесяти тысяч граждан. Публичную безопасность жителей и гостей региона обеспечивали усиленные наряды полицейских и нацгвардейцев. В частности, только центральную часть Одессы в новогоднюю ночь патрулировали 200 правоохранителей», — говорится в сообщении на ведомственном сайте.

Отмечается, что за двое суток — 31 декабря и 1 января — в полицию поступило чуть более двух тысяч сообщений о возможных правонарушениях. Два из них касаются разбойных нападений, три — грабежей, одно — убийства на бытовой почве, которое в тот же день было раскрыто. Составлено около трёхсот протоколов в отношении нарушителей административного законодательства. Из них 28 — на граждан, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 5 — за мелкое хулиганство и 9 — за домашнее насилие.

К сожалению, не обошлись новогодние праздники без пострадавших от пиротехники. В результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями по Одессе и области были травмированы девять человек, трое из которых — дети.

«В целом же и новогодняя ночь, и следующие праздничные сутки прошли спокойно. Это общий результат работы правоохранительных органов и правосознания граждан. Мы благодарны всем, кто прислушался к нашим рекомендациям и придерживался требований закона и меры безопасности. Сейчас полицейские региона продолжают нести службу в усиленном режиме», — отметил заместитель начальника ГУНП Сергей Махотин.

