Сегодня стартует регистрация на пробное ВНО

3 января начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

«Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 3 по 24 января 2020 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования», — говорится в сообщении.

В УЦОКО также сообщили, что пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта; по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) — 28 марта.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест по одному учебному предмету.

Лица, которые зарегистрируются для участия в пробном тестировании, смогут выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов, узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования.

Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц. Стоимость тестирования определена региональными центрами оценивания качества образования.

В УЦОКО обращают внимание участников на то, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения.

Одесса News уже сообщала о расценках на участие в пробном ВНО в Одесской области.