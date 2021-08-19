Для одесских школьников новый учебный год начнётся 1 сентября

Образовательный процесс в школах Одессы начнётся 1 сентября.

Об этом сообщает официальный сайт города.

В соответствии с разделом III Закона Украины «О среднем образовании» образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется в рамках учебного года, который начинается в День знаний — 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день, — говорится в сообщении.

Также в соответствии с Законом структура и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом образовательного учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой, в соответствии с объеёмом учебной нагрузки, установленной соответствующим учебным планом, и с учётом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона и тому подобное.

Таким образом, образовательный процесс в одесских школах начнётся 1 сентября.

Как сообщала Одесса News, 1 сентября планируется открытие Центра детского творчества в Киевском районе Одессы на ул.Комарова, а также обновлённую после ремонта школу №33.

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