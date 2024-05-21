Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родились 111 малышей

За последнюю неделю в городских медучреждениях Одессы родились 111 малышей, что на 16 детей больше, чем на прошлой неделе.

Население Одессы за неделю пополнили три двойни, — информирует официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 62. Также в течение недели увидели свет 49 юных одесситок.

«Наибольшее количество родов за последнюю неделю приняли медики Центра перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддома №7), где родились 34 ребёнка», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в Одессе родились 95 малышей, среди которых одна пара близнецов.

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