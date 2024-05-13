Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родилось 95 малышей

За минувшую неделю в городских медучреждениях Одессы родились 95 малышей, среди которых одна пара близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество последней недели получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 56. Также в течение недели увидели свет 39 маленьких одесситок.

«Наибольшее количество родов за последнюю неделю приняли медики городского роддома №5, где родились 33 малыша», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в Одессе родились 123 малыша.

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