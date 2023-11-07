Растлитель 7-летней девочки из Измаила проведёт за решёткой 5 лет

При поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Измаильской окружной прокуратуры 34-летний житель г. Измаил признан виновным в развращении малолетней девочки.

Он приговорён к 5 годам лишения свободы, — сообщает Одесская облпрокуратура.

Прокурорами в суде доказано, что мужчина в июне этого года во время беседы с 7-летней девочкой на одной из детских площадок города, уговорил её пойти с ним к подъезду многоквартирного дома неподалёку и совершил развратные действия физического характера в отношении ребёнка.

«Свою вину обвиняемый в судебном заседании признал полностью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения об осуждённом внесены в Единый реестр лиц, осуждённых за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Одесса News информировала, что в Одесской области будут судить бывшего настоятеля одного из храмов Белгород-Днестровского района, которого обвиняют в развращении дочери.

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