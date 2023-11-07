Маршрут ряда автобусов в Одессе изменён

Маршрут некоторых автобусов изменён в результате повреждений после атаки на Одессу 6 ноября.

Об этом сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

«До завершения работ по восстановлению дорожного покрытия внесены временные изменения в схемы движения городских автобусных маршрутов №№ 105, 121, 145, 146, 242 по направлению к Пересыпскому мосту: от ул. Софиевской на ул. Конную – ул. Пастера – ул. Ольгиевскую – спуск Маринеско и далее по маршрутам», — говорится в сообщении.

Ранее Одесса News информировала об изменении схемы движения трамваев.

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