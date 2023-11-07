ЖК «Изумруд» в Одессе по-прежнему остаётся горячей точкой с холодными батареями

Городские власти продолжают работать над решением проблемного вопроса с обеспечением здания отоплением в ЖК «Изумруд» на улице Академика Сахарова в Одессе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что 5 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов провёл очередную встречу с жителями дома в этом микрорайоне.

«К сожалению, ОСМД и частная компания, являющаяся владельцем котельной, не смогли достичь никаких договорённостей. В итоге, мы занялись альтернативными вариантами решения вопроса», — сказал Геннадий Труханов.

«Мы приняли решение, что городские власти построят собственную модульную котельную для этого дома. Это долгий процесс и в этом сезоне это реализовать невозможно. Тем не менее, сегодня наши службы совместно с ДТЭК проводят работы для того, чтобы ЖК оставался как можно дольше с электроэнергией», – сообщил мэр.

Одесса News информировала, что основной проблемой дома в ЖК «Изумруд» является отсутствие части оборудования в котельной, что делает невозможным подачу тепловой энергии жильцам дома. Владельцем помещения котельной является частное лицо. Также у управляющей компании есть задолженность перед АО «Одессагаз».

В октябре 2023 года Геннадий Труханов встретился с жильцами дома, чтобы «найти оптимальный путь решения проблемы».

Фото: «Одесса»

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