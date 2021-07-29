В Одессе встретились Дмитрий Разумков и Геннадий Труханов

В Одесской области с официальным визитом находится Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который встретился с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Как сообщает официальный сайт города, в ходе диалога стороны обсудили возможности, которые предоставила реформа децентрализации, а также необходимость продолжения передачи полномочий на места, что позволит громадам развиваться дальше.

Мэр Одессы рассказал о планах и уже реализуемых проектах, в частности, тех, которые составляют часть морского фасада Одессы. Столичные гости посетили Воронцовскую колоннаду, Греческий и Стамбульский парки, из которых открывается вид на порт Одессы.



Дмитрий Разумков отметил высокий потенциал порта Одессы, который, по его мнению, не используется в полной мере, также как и портов Южного и Николаева.

В связи с этим одним из приоритетов работы Парламента, по мнению Главы ВРУ, является создание условий для привлечения инвестиций в портовую отрасль.

Дмитрий Разумков и Геннадий Труханов приняли участие в работе Украинского муниципального форума, завершающегося 29 июля в Одессе.

«Без Верховной Рады будет трудно проводить реформы и изменения, которых ожидают общины. В то же время без поддержки местных властей мы не сможем реализовать все те задачи и преодолеть те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной », — подчеркнул Дмитрий Разумков. Он отметил, что диалог между властью может быть не всегда простым, но он важен для реализации задач, стоящих перед государством.

«Я неоднократно говорил — мы должны выстраивать вертикаль власти. Но эта вертикаль не должна базироваться на принципах подчинённости или зависимости. Это должны быть партнёрские отношения», — отметил Председатель Верховной Рады.

В то же время Председатель Парламента отметил, что любые изменения тарифной политики должны быть прогнозируемыми, а «не становиться шоковой терапией».

Также он отметил, что важными вопросами для Верховной Рады остаются завершения реформы децентрализации и усиления способности территориальных общин.

Фото: ВРУ, «Одесса»

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