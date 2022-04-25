Мэр Одессы побывал на передовой в Николаевской области

Одесский мэр Геннадий Труханов побывал на передовой в Николаевской области, которая сегодня находится на линии огня.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что мэр Одессы передал военным паски, выпеченные одесситами специально для защитников Украины.

«Сегодня Николаев держит героическую оборону, оберегая мирный сон одесситов. Многие одесситы также находятся здесь, на передовой. И, глядя на боевой дух этих ребят, на их смелость и мужество, не сомневаешься в победе украинского народа», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, Геннадий Труханов посетил одесскую больницу, в которой находились на лечении раненные во время ракетного обстрела дома в одном из жилых кварталов Одессы.

Фото: «Одесса»

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