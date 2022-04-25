Движение трамвайного маршрута №13 в Одессе после обстрела вскоре возобновят

В результате ракетного удара по Одессе 23 апреля движение трамвайных маршрутов №3, 13, 27 было временно приостановлено.

По сообщению официального сайта «Одесса» горсовета, в настоящее время работники коммунальных предприятий «Одессаэлектротранс», «Городские дороги» и ЖКС «Вузовский» завершили расчистку рельсового полотна трамвайного маршрута №13 от обломков дома, в который попала ракета.

В ближайшее время работа маршрута будет возобновлена, — говорится в сообщении.

Видео: «Одесса»

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