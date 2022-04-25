Мэр Одессы показал литовским и польским парламентариям руины 16-этажного дома

Мэр Одессы Геннадий Труханов в воскресенье, 24 апреля, принимал делегации литовских и польских парламентариев.

Как сообщает официальный сайт города, Геннадий Труханов показал депутатам руины одесского дома, жители которого пострадали от российского ракетного удара 23 апреля. Депутаты положили цветы у разрушенного дома.

На месте спасатели совместно с городскими коммунальными службами продолжали разбирать завалы и ликвидировать последствия ракетного попадания. По предварительным оценкам специалистов, повреждённая часть дома подлежит восстановлению.

«Это большой удар не только по Одессе, а по человечеству в целом. Потому что те методы, которыми сегодня ведётся война — бесчеловечны. А сама война — захватническая, ни о какой освободительной миссии речь не идёт. Это все ложь и враньё», — сказал Геннадий Труханов.

Во время встречи с Трухановым члены литовской и польской делегаций выразили солидарность с украинским народом, обсудили вопрос вовлечения Литвы и ЕС в процесс послевоенного восстановления инфраструктуры Украины.

Вице-спикер литовского парламента Паулиус Саударгас подчеркнул, что сегодня идёт война России против всего демократического мира.

«Фронт цивилизованного мира, избравшего демократический свободный путь, происходит на нашей территории. Это фронт борьбы с миром тьмы и зла, тоталитарным режимом и всем, что связано с ним», — сказал парламентариям Геннадий Труханов.

Отмечается, что польская делегация сопровождала гуманитарный груз для Одессы. «Человеческие жертвы, убитые дети – это символ российской агрессии. Мы хотим заверить, что готовы оказывать помощь Одессе и дальше», — сказала вице-маршалек Сейма Республики Польша госпожа Малгожата Госиевская.

C парламентариями встретился также начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, сообщает литовское издание Delfi.

Как сообщала Одесса News, накануне Пасхи очередная гуманитарная помощь в поддержку Одессы в военное время прибыла в город от американской компании Ukraine and Ukrainians Abroad.

Фото: «Одесса», delfi.lt

Видео: «Одесса»

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