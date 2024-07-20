878 дней войны: на передовой — бои, в тылу — учёба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил на востоке страны проведение боевых занятий в подразделениях резерва.

Об этом Главком проинформировал в Facebook 19 июля.

«Качественная подготовка воинов – это прежде всего их сохранённые жизни. Наши военнослужащие демонстрируют способность и желание учиться», – написал Главком.

Сырский выразил благодарность инструкторам и командирам подразделений за «упорную, неутомимую и самоотверженную работу» и опубликовал фото с занятий.

Генштаб ВСУ, тем временем, по оперативной сводке на 22 часа 19 июля сообщает, что «украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта».

Отмечается, что , в общей сложности, за сутки произошло 101 боевое столкновение.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска и Глубокого. В результате боестолкновений — не имел успеха.

На Купянском направлении противник девять раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки. Украинские защитники отбили пять атак, ещё четыре — продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Грековки, Невского, Новосадового, а также Серебрянского лесничества. Силы обороны дали отпор россиянам, не давая им никакого шанса.

На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений у Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного. Защитники украинской земли отразили все шесть атак противника.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи Часового Яра и Белой Горы. В настоящее время продолжаются ещё две атаки.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали силы обороны у Северного, Торецкого, Нью-Йорка и Железного. 11 боёв завершены, ещё два боестолкновения – продолжаются.

Наибольшую активность русские захватчики проявили на Покровском направлении, пытаясь 28 раз прорвать нашу оборону неподалёку от населённых пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Калиново, Яснобродовка и Новосёловка Первая. Четыре атаки до сих пор продолжаются. Противник несёт значительные потери.

На Кураховском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Карловки и Константиновки. Продолжается одно сражение.

На Времевском направлении захватчики совершили одно безуспешное наступательное действие недалеко от Водяного.

На Ореховском направлении все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций также не имели успеха.

На Приднепровском направлении россияне также потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

Одесса News информировала, что по словам Президента Украины Владимира Зеленского, украинской армии крайне необходима возможность наносить симметричные ответы по врагу внутри РФ.

Фото: Главком ВСУ, Генштаб ВСУ/Facebook

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