Байден не прилетел в Украину, а выступил с речью о ситуации вокруг Украины

Президент Соединённых Штатов Джо Байден вечером 15 февраля выступил с речью, посвящённой ситуации вокруг Украины.

Трансляцию видеообращения американского лидера вёл «Голос Америки», сообщает Укринформ.

Во время обращения к американскому народу президент США сказал, что США, союзники и партнёры готовы быстро и решительно реагировать на любое развитие ситуации, связанной с агрессией РФ против Украины, и надеются, что Москва выберет дипломатический путь урегулирования.

«Соединённые Штаты готовы, что бы ни произошло», — заявил американский лидер.



Он подчеркнул, что США готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией с целью укрепления стабильности и безопасности в Европе. В этом контексте глава Белого дома указал, что страны Запада сейчас едины как никогда.

«Мы также готовы решительно ответить на российскую атаку против Украины», — добавил президент США, заметив, что угроза вторжения до сих пор остаётся очень вероятной.

По словам Байдена, такой подход США и страны Запада предлагали на протяжении многих недель и месяцев, он остаётся актуальным и сейчас.

Комментируя готовность Вашингтона к дипломатическому диалогу, глава Белого дома подчеркнул, что США уже «положили на стол» конкретные идеи безопасности в Европе. «Мы предложили новые меры контроля над вооружениями, меры прозрачности, стратегической стабильности», — сказал Байден.

В то же время он отметил, что США «не пожертвуют основными принципами», в частности, гарантирующими нациям суверенитет и территориальную целостность, а также свободу выбирать собственный курс и альянсы.

Если же Россия изберёт путь дальнейшей агрессии, её ждут мощные санкции, экспортные ограничения, что приведёт к блокированию ключевых финансовых институтов РФ, подчеркнул Байден. Это, по его словам, также относится к проекту Nord Stream 2, который не заработает в случае российского вторжения.

«Эти меры уже готовы к введению, как только Россия пойдёт на это», — заверил президент США.

Он указал, что Соединённые Штаты не посылают свои войска защищать Украину, но «поставляют украинцам оборудование, чтобы помочь им защитить себя, обеспечивают проведение военных учений, дают советы и разведывательную информацию».

Кроме того, отметил Байден, США усиливают своих союзников на восточном фланге Североатлантического альянса и уже отправили несколько тысяч военных. «Атака на любую страну НАТО является нападением на все страны-члены. Приверженность Соединённых Штатов статье 5 (Североатлантического договора, – ред.) является священной», — сказал американский лидер.

В случае агрессии РФ против любого американца в Украине ответ будет решительным. Если Россия примет против США и союзников асимметричные меры, такие как взрывные кибератаки против компаний и критической инфраструктуры, ответ уже подготовлен, заверил президент США.

Глава Белого дома выразил надежду, что ради сохранения общего будущего россияне изберут путь дипломатии.

«Но не должно быть никаких сомнений – если Россия пойдёт на подрывные действия, вторгнувшись в Украину, сознательные государства по всему миру отреагируют без колебаний. Если мы не будем стоять за свободу там, где она сегодня оказалась под угрозой, мы, несомненно, заплатим более высокую цену завтра», — подытожил президент США.

США, НАТО и Украина не представляют угрозы для РФ, как это стремятся показать российские пропагандисты и политики, и на Западе народ России не считают врагом.

«Соединённые Штаты и НАТО не представляют угрозы для России», — прямо сказал Джо Байден, добавив, что Украина также не угрожает России.

«Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине. У нас нет планов по их размещению там (в Украине, – ред.). Мы не нацелены против российского народа. Мы не стремимся дестабилизировать Россию», – заверил американский лидер.

Президент США обратился к россиянам, подчеркнув, что в Америке их не считают врагами: «Я не верю, что вы стремитесь к кровавой, разрушительной войне против Украины».

В связи с этим Байден напомнил, что во Второй мировой войне США и Россия объединили свои усилия по борьбе против фашистов. Эти события он назвал «вынужденной войной».

«Однако, если Россия нападёт на Украину, это будет война по выбору или война без повода и причины. Я говорю эти вещи не для того, чтобы спровоцировать, а чтобы сказать правду, поскольку правда имеет значение», — резюмировал президент США. .

Как сообщала Одесса News, Владимир Зеленский во время своего последнего телефонного разговора пригласил Байдена посетить Киев в ближайшие дни.

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