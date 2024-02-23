В непризнанном «ПМР» планируется съезд «депутатов»: могут проситься в состав РФ

В непризнанном Приднестровье самопровозглашённые власти планируют 28 февраля провести съезд «депутатов» всех уровней.

Об этом пишет NewsMaker.

Представитель оппозиции Геннадий Чорба считает, что съезд может проголосовать за обращение к стране-агрессору России принять в свой состав «Приднестровскую Молдавскую Республику».

«Вероятнее всего, исходя из анализа ситуации, из Москвы прошла команда провести этот съезд, на котором должна быть озвучена просьба от имени граждан, проживающих на левом берегу, принять Приднестровье в состав Российской Федерации. А 29 февраля Путин объявит об этом в своём обращении, и Федеральное собрание в ускоренном порядке примет решение удовлетворить поступившую просьбу», – сказал он.

Чорба предполагает, что организаторы этих шагов будут ссылаться на незаконный референдум 2006 года. Тогда жителям предложили ответить на вопросы: «Поддерживаете ли вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение к РФ?» и «Считаете ли вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской Республики с последующим вхождением в состав республики Молдова?» 97,1 % высказались за первый вариант.

Бюро реинтеграции Молдовы прокомментировало в Facebook эту информацию, заявив, что внимательно следит за ситуацией.

«По имеющимся у нас данным, нет оснований полагать, что ситуация в регионе может ухудшиться. Мы убеждены, что Тирасполь осознаёт последствия, которые он принимает на себя в случае необдуманных шагов», – говорится в заявлении.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил «Европейской правде», что, по данным ГУР, депутаты непризнанного Приднестровья на съезде на следующей неделе не планируют обращаться к Путину о вхождении в состав РФ.

«Информация о том, что 28 февраля «власть» Приднестровья якобы попросит РФ, чтобы та включила его в свой состав, пока не подтверждается», – сказал он.

МИД Украины заявило, что Киев будет решительно реагировать на любые провокации, направленные как на втягивание приднестровского региона в войну России против Украины, так и дестабилизацию ситуации в Молдове.

Для справки. Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории «Приднестровская Молдавская Республика» объявила о суверенитете. В этой связи между Молдовой и самопровозглашённой республикой начался вооружённый конфликт. Летом 1992-го боевые действия были завершены. В середине 90-х годов в Приднестровье был введён контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировое сообщество независимость Приднестровья не признаёт. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

«Съезды депутатов всех уровней в Приднестровье созывали для решения самых важных вопросов общественно-политической и экономической жизни» приднестровского региона. «Первый съезд состоялся 2 июня 1990 года; второй — 2 сентября 1990 года. На нём провозгласили независимость Приднестровья. Третий и четвёртый — 20 января 1991 года и 2 сентября 1991 года. Пятый и шестой съезды (28 октября 1995 года и 31 марта 2006 года) созывали из-за тяжёлого экономического положения Приднестровья в связи с действиями властей Молдовы», — рассказали в пресс-службе приднестровского ведомства.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года Посол по особым поручениям МИД Украины Паун Роговей заявил о готовности Киева рассмотреть вопрос о возобновлении выездного консульского обслуживания граждан Украины на этой территории, если работникам МИД будет гарантирована безопасность.

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