Три молдаванина захотели отдохнуть в Одессе, но пограничники помешали

Трех человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, обнаружили пограничники Подольского отряда с помощью системы оптико-электронного наблюдения.

Как сообщает Госпогранслужба, группа реагирования сразу задержала правонарушителей.

Отмечается, что ими оказались граждане Молдовы 18, 22 и 47 лет. Путешественники рассказали пограничникам, что хотели добраться Одессы, чтобы отдохнуть. Но поскольку не имели документов, дающих право пересечения границы, решили пойти в обход пунктов пропуска.

«На всех иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины)», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, румынский буксир-толкач с двумя баржами, который нарушил государственную границу, обнаружили 22 июля пограничники Украины и Румынии во время совместного патрулирования реки Дунай.

Фото: Госпогранслужба

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