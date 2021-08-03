Подельником в сговоре о победе в тендере на застройку в Одессе оказался детектив НАБУ

2 августа Печерский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток экс-детективу НАБУ Роману Ковтуну, которого подозревают в мошенническом сговоре с начальником Южного управления капитального строительства Минобороны Василием Ракулом и вымогательстве взятки от застройщика в размере 1 миллиона долларов «за победу» в конкурсе по строительству жилья в Одессе.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на райсуд.

«Следственная судья Кристина Константинова рассмотрела и частично удовлетворила ходатайство Офиса генерального прокурора об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток экс-детективу НАБУ, которого подозревают в мошенническом сговоре с должностным лицом Минобороны и совершении преступления по признакам ч.1 ст.14 и ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины», — отметили в суде.

В то же время, суд отклонил ходатайство прокурора о взятии под стражу подсудимого с альтернативой залога в 27 миллионов ​​гривен.

Отмечается, что 30 июля райсуд вынес решение об аресте на 50 суток с альтернативой внесения 10 млн грн залога начальника Южного управления капитального строительства Министерства обороны Василия Ракула, которого следствие подозревает в вымогательстве взятки от застройщика в размере 1 млн долл. «за победу» в конкурсе по строительству жилья для военнослужащих в Одессе.

По данным досудебного следствия, противоправные деяния Ракула и его сообщника Ковтуна разоблачили оперативники Управления стратегических расследований в Одесской области и следователи Главного следственного управления НПУ. Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе документы, в которых заранее определён победитель тендера на строительство жилья в Одессе для военнослужащих и членов их семей.

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