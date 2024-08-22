Одесская полиция завершила следствие по делу о групповом изнасиловании

Полицейские отправили на скамью подсудимых двух молодых людей 19-ти и 17-ти лет из Одесского района, которые изнасиловали 37-летнюю односельчанку.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

О произошедшем в мае событии в полицию сообщила потерпевшая. Правоохранители установили, что двое юношей пришли к женщине в гости и во время общения избили и изнасиловали её. Свои противоправные действия они совершили в состоянии опьянения и засняли на телефон.

Отмечается, что оперативники территориального подразделения полиции разыскали правонарушителей. По ходатайству следователей суд избрал старшему по возрасту молодому человеку меру пресечения в виде содержания под стражей, а младшему — круглосуточный домашний арест.

«В совершённом они признались не сразу, а только под давлением собранных полицейскими неопровержимых доказательств, в том числе ряда экспертных выводов», — говорится в сообщении.

Следствие завершено. Фигурантам выдвинуто обвинение. За изнасилование, совершённое группой лиц, правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года ювенальными прокурорами Любашевской окружной прокуратуры житель Одесской области признан виновным в изнасиловании малолетней и приговорён к 13 годам заключения.

Фото: Одесское районное управление полиции №2

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