Уроженка Татарбунар ответит за торговлю психотропами

Одесская местная прокуратура №3 направила в суд обвинительный акт в отношении 28-летней уроженки Татарбунар и её 4 соучастникам, которые занимались наркобизнесом.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Во время следствия выяснилось, что ранее судимая за наркодилерство 28-летняя уроженка Татарбунар организовала «сеть» из соучастников, которые систематически хранили дома и сбывали психотропы в Одессе», — говорится в сообщении.

Женщина отвечала за получение товара, а 4 жителя Одессы продавали «зелье» тремя путями: через «закладки», из рук в руки, а также через специально созданный Интернет магазин.

Отмечается, что во время обысков мест проживания, в том числе квартиры по ул. Академика Королёва, правоохранительные органы изъяли 70 г РVP (особенно опасное психотропное вещество, оборот которого запрещён), электронные весы, мобильные телефоны и записи с базой «клиентов». Фото: Пресс-служба прокуратуры Одесской области