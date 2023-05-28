Более 5 тысяч литров фальсифицированного алкоголя изъяли одесские правоохранители

Правоохранителями прекращена деятельность подпольного цеха в Белгород-Днестровском районе, из которого изъято более 5 тысяч литров фальсифицированного алкоголя.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

По данным следствия, житель Белгород-Днестровского района для собственного обогащения наладил изготовление фальсификата – водки, коньяка, виски и рома. Фальсифицированную «продукцию», изготовленную из некачественного сырья в гаражном кооперативе в Одесской области, продавал под видом элитного алкоголя. Реализовывал товар через места розничной торговли на территории региона.

«Во время обысков изъято более 5 тыс. литров незаконно изготовленной алкогольной продукции и спирта, оборудование, упаковочные материалы, маркированные логотипами мировых брендов, тару и другие орудия. Стоимость изъятой «продукции» составляет ориентировочно 1 млн. гривен», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что благодаря слаженному сотрудничеству правоохранителей удалось предупредить введение фальсифицированного алкоголя в хозяйственное обращение.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора преступной группировки и двух его подельников, которые в Одессе занимались незаконным изготовлением и сбытом алкогольных напитков.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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