Прокуроры в Одессе предъявили обвинение 4-м дельцам, сбывавшим эрзац-алкоголь

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора преступной группировки и двух его подельников, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом алкогольных напитков.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что жители Одессы в четырёх арендованных гаражных помещениях организовали незаконное изготовление алкогольных напитков путём смешивания этилового спирта с водой, добавления красителей и ароматизаторов, а также разлив в соответствующую тару разного объёма, которые в дальнейшем сбывали на территории города в торговых павильонах.

По результатам проведённых обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 500 литров фальсифицированной водки, коньяка и спирта.

Материалы по другим трём участникам группы выделены в отдельное производство. Они объявлены в государственный и международный розыск.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года в Одесской области правоохранители прекратили производство водочных напитков, представлявших угрозу для жизни и здоровья людей. Незаконный бизнес организовал житель Раздельнянского района, у которого изъяли около 700 литров фальсифицированной водки, виски и коньяка, замаскированных под этикетками известных производителей.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod