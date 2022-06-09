В Одесской области задержали дельца, изготавливавшего «брендовый» алкоголь

В Одесской области правоохранители прекратили производство водочных напитков, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской обасти.

Отмечается, что незаконный бизнес организовал житель Раздельнянского района, у которого изъяли около 700 литров фальсифицированной водки, виски и коньяка, замаскированных под этикетками известных производителей.

Установлено, что фигурант обустроил на территории частного домовладения подпольный цех по производству подакцизных товаров для продажи. Производил продукцию делец, смешивая этиловый спирт с водой и добавляя красители и ароматизаторы. Такая смесь представляла угрозу жизни и здоровью людей и привела к отравлению покупателей.

В ходе проведения санкционированных мероприятий правоохранители изъяли 200 трёхлитровых тетра-паков суррогатной водки при попытке фигурантом сбыть её за 60 тысяч гривен. Из дома правонарушителя также изъяли несколько ёмкостей, наполненных спиртовой смесью под видом виски и коньяка, этиловый спирт, красители, спиртометры, воронки, шланги, весы, бочки, аппарат для изготовления алкогольных напитков, орудия для смешивания и разведения красителей, фильтры, картонные упаковки с этикетками, термоклей для поклейки тетра-паков, активированный уголь.

«По результатам досудебного расследования правонарушителю объявили подозрение по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины. Речь идёт о незаконном изготовлении и сбыте алкогольных напитков, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей и привело к отравлению. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Мужчине грозит наказание лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества, с изъятием и уничтожением незаконно производимой или приобретённой продукции, оборудования для её изготовления», — отметил старший следователь отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Следственного управления ГУНП в Одесской области области Андрей Цинский.

Следствие продолжается. Проводят его следователи Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в июне в Одесской области полицейские привлекли к ответственности за кражи десять граждан, среди которых один несовершеннолетний.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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