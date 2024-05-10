Одесские пограничники разоблачили организаторов незаконной переправки лиц

Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Подольскому пограничному отряду «Юг» и военнослужащие отдела «Кодыма» этого отряда вместе с полицейскими задержали 30-летнюю гражданку Украины, которая планировала незаконно переправить через госграницу четырёх мужчин призывного возраста.

Группа нарушителей была обнаружена недалеко от границы в Подольском районе Одесской области при попытке их переправки через границу в приднестровский регион Молдовы, — сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в ходе проведённых мероприятий установлены ещё двое граждан, причастных к преступной деятельности по незаконной переправке лиц. Одному из дельцов клиенты предварительно передали денежные средства в размере 4 тыс. долларов за содействии в незаконной переправке их через государственную границу.

Фигуранты дела задержаны межведомственной группой. Всем троим сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года пограничники Белгород-Днестровского отряда на контрольном посту «Маяки» разоблачили гражданина Украины, жителя Ивано-Франковской области, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу, используя поддельные документы.

Фото: Госпогранслужба

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