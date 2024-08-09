Стажёру одесской автомойки понравилась «Audi Q5» клиента и он её угнал

В одесскую полицию поступило заявление от 33-летнего местного мужчины о том, что утром он на полтора часа оставил свою Audi Q5 на мойке, однако, когда вернулся, то не обнаружил её. Вместе с иномаркой скрылся и работник, который должен был её помыть.

По данному факту следователи приступили к уголовному производству и совместным с оперативниками поискам транспортного средства, — информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Вскоре стражи порядка установили, что к преступлению причастен 22-летний житель Березовщины, который время от времени приезжал в Одессу на подработку, а несколько дней назад начал стажировку на автомойке. На иномарке клиента он уехал в Березовский район, где из-за повреждённого колеса кинул её в поле и попуткой вернулся в Одессу», — говорится в сообщении.

Полицейские разыскали молодчика и задержали его.

Свою вину он признал и обязался возместить потерпевшему стоимость ремонта повреждённого колеса.

«Авто мы вернули владельцу, а правонарушителю сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством, стоимость которого в двести пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Ответственность за указанное преступление предусмотрена ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Её санкция – лишение свободы от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 300 тысяч гривен. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы», – сообщил следователь территориального подразделения полиции капитан полиции Игорь Недельчев.

Одесса News информировала, что в 2022 году мужа одесской певицы Виктории Петрик арестовали по подозрению в угоне авто.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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