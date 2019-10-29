Уволена медсестра Великомихайловской больницы, из которой выпали двое детишек

Уволена медицинская сестра, ответственная за палату в Великомихайловской больницы в Одесской области, из окна которой выпали двое детей — брат и сестра.

«Ответственная медсестра уже уволена… В настоящее время проводится служебное расследование с привлечением следователей, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента и не допустить повторения», — заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

Как написал председатель облгосадминистрации, он взял дело под личный контроль и намерен прилагать все усилия для скорейшего выздоровления пострадавших несовершеннолетних 2017 и 2014 годов рождения.

Как сообщала Одесса News, детишки выпали из окна палаты медучреждения на втором этаже, в результате чего девочка получила черепно–мозговую травму, а мальчик — повреждение позвоночника.

В настоящее время пострадавшие малыши госпитализированы в областную детскую больницу, при этом девочка находится пока в тяжёлом состоянии, хотя и с положительной динамикой (состояние брата врачи называют удовлетворительным).

В райбольнице несовершеннолетние оказались после того, как были изъяты из неблагополучной семьи решением местного поселкового совета. Ночью дети выпрыгнули из окна палаты.

Открыто уголовное производство по ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).