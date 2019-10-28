ЧП: В Одесской области со второго этажа больницы выпали двое детей

В Одесской области из окна палаты на втором этаже Великомихайловской больницы выпали и травмированы двое малолетних детей.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

«Мальчик с девочкой, 2017 и 2014 рождения, выпали из окна палаты на втором этаже. В результате падения девочка получила тяжёлую черепно-мозговую травму, а её младший брат — повреждение позвоночника», — говорится в сообщении.

По данным полиции, накануне детей забрали представители службы по делам детей из неблагополучной семьи, условия жизни которой неприемлемы для детей. Для обследования их доставили в райбольницу и поместили в палату на втором этаже. «Именно из её окна оставленные без присмотра медперсонала дети и выпали», — отмечается в сообщении.

Сейчас брат и сестра госпитализированы в областную детскую больницу.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей в Великомихайловском отделении полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.137 Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, а также виновные лица.

За подобное правонарушение законом предусмотрено до трёх лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.