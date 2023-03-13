В Черноморске спасатели сняли мальчишку с кондиционера

В воскресенье, 12 марта, черноморские спасатели сняли мальчика с кондиционера, установленного на внешней стене второго этажа жилого здания.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что информация поступила в 11:57 в Службу спасения. Позвонивший сообщил, что в городе Черноморск по проспекту Мира нужна помощь по снятию ребёнка, оказавшегося за пределами балкона на 2-м этаже жилого дома.

«По прибытию на место вызова, пожарные в кратчайшие сроки с помощью специальной стремянки осторожно сняли с балкона ребёнка 2015 года рождения», — говорится в публикации.

Спасатели обратились к родителям «смотреть за своими детьми, они сейчас очень активны и нуждаются всегда в нашей заботе».

Как сообщала Одесса News, 15 февраля в в селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области произошёл пожар, во время которого обнаружено тело двухлетнего ребёнка.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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