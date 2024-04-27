Автопарк одесских спасателей пополнился двумя единицами спецтехники

Одесские спасатели получили 2 пожарно-спасательных автомобиля от Благотворительного фонда Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).

Об этом в Facebook сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что «пожарно–насосный автомобиль и автоцистерна в скором времени встанут на вооружение в пожарно–спасательные подразделения Одесской области».

Одесса News информировала, что в марте 2024 года Благотворительный фонд Говарда Баффета передал спасателям Одесской области 4 пожарных автоцистерны повышенной проходимости.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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