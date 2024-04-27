Прошедшей ночью в небе над Украиной уничтожена 21 ракета противника

В ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов.

По сообщению в Telegram Командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 были выпущены с самолётов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. РФ); 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и акватории Азовского моря); 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл. РФ); 2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма); 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолётов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл. РФ.); 8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Чёрного моря.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель: 6 крылатых ракет Х-101/Х-555; 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 1 крылатая ракета «Искандер-К»; 6 крылатых ракет «Калибр».

По информации министра энергетики Украины Германа Галущенко, в ходе массированного воздушного нападения минувшей ночью российские оккупанты атаковали энергетические объекты, как минимум, в трех областях Украины — Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской. Повреждено оборудование. На одном из объектов начальник смены – энергетик получил контузию.

Одесса News информировала, что 26 апреля в Одессе закончен разбор завалов на месте вражеских обстрелов 23 апреля.

Фото: Генштаб ВСУ

Инфографика: ВС ВСУ/Telegram

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