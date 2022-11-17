На Южном фронте продолжается контрбатарейное противостояние сил

За прошедшие сутки на южном фронте российско-украинской войны продолжалось контрбатарейное противостояние сил вдоль линии соприкосновения.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.

Отмечается, что россияне продолжают оборудование обороны на разных её рубежах, ищут способы наладить логистику на левом берегу реки Днепр в обход огневого контроля Сил обороны. Оккупанты наносят огневое поражение по украинским позициям с применением реактивных систем залпового огня, тяжёлой артиллерии, миномётов.

По информации Генштаба ВСУ, в Каховском районе Херсонской области враг усилил фильтрационные меры после эффективного огневого поражения силами обороны его позиций. В самой Каховке российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи.

Российско-оккупационные войска значительно усилили воздушную разведку вдоль линии соприкосновения для уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии. В то же время россияне применяют ударные дроны типа «Ланцет» и Zala.

ВСУ два таких беспилотника уничтожили в Бериславском районе Херсонской области. Также украинские ракетно-артиллерийские подразделения в течение боевого дня 16 ноября выполнили на южном фронте 45 огневых задач: у оккупантов 5 раненых, 3 единицы автобронетехники уничтожены.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки на юге Украины ВСУ выполнили более 50 огневых задач. По их результатам ликвидировано 17 российских оккупантов, уничтожено и повреждено 15 единиц автобронетехники, две самоходные артиллерийские установки и разведывательный беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».

На главном фото боец 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ, ДШВ ВСУ/Facebook

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