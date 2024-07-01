НАТО изучает военный опыт Украины в Чёрном море

Успешный опыт Украины в уничтожении значительной части Черноморского флота РФ путём эффективного применения морских дронов и других технологий является предметом изучения со стороны стран НАТО в контексте развития современной тактики боевых действий на море.

Это подтвердил в комментарии Укринформу заместитель командующего Объединённым командованием сил НАТО в Норфолке (штат Вирджиния, США) контр-адмирал Тимоти Генри.

«Мы смотрим за пределы настоящего момента, берём уроки от происходящего сейчас из реалий настоящего, а также смотрим, куда нас могут завести технологии в течение следующих трёх, пяти, десяти лет», — отметил адмирал в ответ на вопрос, изучают ли страны Альянса боевой опыт Украины в Чёрном море и как это может повлиять на будущую тактику ведения боевых действий на море вообще.

Заместитель командующего подчеркнул, что Североатлантический союз внимательно относится к передовому опыту во всех регионах, где происходит вооружённое противостояние на море. Это включает и тактику украинских защитников в Чёрном море, и ситуацию в Красном море, и развитие событий в Аденском заливе.

Адмирал также подчеркнул, что успех НАТО и заключается в том, что Североатлантический союз способен наблюдать за развитием событий и хорошо адаптироваться к переменам.

Одесса News информировала, что благодаря эффективному применению морских дронов ВСУ смогли обеспечить преимущество в Чёрном море, несмотря на то, что силы Черноморского флота России были гораздо больше.

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