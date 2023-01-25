Дела фронтовые: враг несёт потери на всех направлениях

Триста тридцать шестые сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину ознаменовались очередными потерями противника в военной технике и живой силе практически на всех направлениях.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ состоянием на 6 утра 25 января.

Отмечается, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В ночь с 23 на 24 января группа специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины с участием ВСУ провела разведывательный рейд в тыл оккупантов в районе Новой Каховки. Благодаря сотрудничеству с местными партизанами и с помощью специальных технических средств разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления врага. Несмотря на плотное минирование береговой линии и установленные фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег. Вступив в бой с врагом, разведчики гранатомётными выстрелами уничтожили здание, в котором находился командный пункт. Восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, противник сразу привлёк боевые резервы – подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику. Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные по количеству, составу и местам расположения вражеских резервов. В ходе боя были уничтожены по меньшей мере 12 оккупантов, БТР 82А и захвачен пленник. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра.

Наши защитники за прошедшие сутки уничтожили один штурмовик СУ-25, 3 ударных российских вертолёта КА-52, 3 БПЛА типа «Орлан», 1 – типа «Мерлин» и 1 типа «Ланцет».

Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и 9 районов сосредоточения оккупантов.

Враг, понеся многочисленные потери, всё же не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Чаривное Донецкой области.

В течение вчерашнего боевого дня враг обстреливал из артиллерийских орудий города и сёла с мирными жителями в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях.

Как сообщала Одесса News, враг продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. В Купянском направлении вёл безуспешные наступательные действия, все атаки противника были отбиты украинскими защитниками.

На главном фото боец 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook, ГУР МОУ

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