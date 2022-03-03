Зеленский: Они хотят разрушить нашу Одессу, но увидят лишь дно Чёрного моря

«Одесса, они хотят разрушить нашу Одессу, но увидят лишь дно Чёрного моря, потому что они — дно».

С такими словами обратился к одесситам Президент Украины Владимир Зеленский в своём свежем видеообращении.

Также Зеленский заявил, что украинцы, которые вследствие вторжения России потеряли свою работу, получат от государства выплату в 6,5 тыс. грн.

«Украинцы во всех регионах, обожжённых войной, получат от нас всё необходимое. Координационные штабы работают по полной. Настоящие гуманитарные грузы – в пути. Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, потерявших возможность работать. Сейчас. Там, где боевые действия! Каждый наёмный работник, каждый ФЛП, каждый наш гражданин, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6,5 тыс. грн без всяких условий», – сказал президент.

Также Зеленский рассказал, что, несмотря на войну, власти обеспечивают полную выплату пенсий.

«Проиндексированные пенсии. Как это должно быть по закону. С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут произведены полностью», – заверил он.

Предыдущее обращение Владимира Зеленского смотрите здесь.

Видео и фото: Офис Президента

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