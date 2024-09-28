Ночью 28 сентября враг ударил по Белгород-Днестровскому району ракетами

Ночью враг совершил ракетную атаку по Одесской области.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

В результате вражеских обстрелов в Белгород-Днестровском районе произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха, — информирует глава ООГА.

«Также выгорели два рядом припаркованных легковых автомобиля. Пожар был оперативно ликвидирован на общей площади 600 м2. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в Измаиле Одесской области 28 сентября день траура по погибшим из-за российской атаки дронами Shahed в ночь на 27 сентября.

Фото: ООГА/Telegram

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