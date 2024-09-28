В бою за Украину погиб житель Одесской области Вадим Третьяков, светлая ему память

Защищая Украину от российских оккупантов, 20 сентября погиб уроженец города Рени Измаильского района Вадим Третьяков.

Об этом сообщили в Ренийской городской территориальной общине.

«24 сентября в городе Одесса провели в последний путь нашего земляка, Героя, техника-начальника отделения инженерного устройства государственной границы отдела пограничной службы Одесса младшего сержанта Третьякова Вадима Юрьевича, 1994 года рождения», — говорится в сообщении.

Одесса News сообщала о гибели на войне с Россией 21 сентября 2024 года военного из села Кричуново Любашевской громады Одесской области Михаила Винтоняка.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ренийская гортергромада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy