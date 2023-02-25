В Одессе на Воронцовском маяке развернули Государственный Флаг Украины

24 февраля в Одессе на Воронцовском маяке развёрнуто сине-жёлтое знамя.

Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы Украины.

«Развернули сине-жёлтое знамя длиной 18 метров и шириной 5 метров военнослужащие Морской охраны Государственной пограничной службы и представители Госгидрографии Украины», — говорится в сообщении.

Символично, что перед тем, как южные морские ворота страны украсил украинский флаг, через них зашло судно под названием «Новая свобода».

«Да, нам нужна новая свобода! И мы её добудем!», — резюмируется в сообщении пограничников.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с видеообращением «Февраль. Год несокрушимости».

Фото и видео: Госпогранслужба

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.